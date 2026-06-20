Reza Zarrab'ın cezası 14 Temmuz'da açıklanacak

New York-Manhattan Federal Mahkemesi, ABD’de ‘yaptırımları delmek, dolandırmak ve kara para aklama’ suçundan 9 yıl önce 2017 yılında tutuklanan Türk-İran asıllı Reza Zarrab hakkındaki kararını 14 Temmuz’da verecek.

Suçunu kabul edip itirafçı olan, bir dönem iktidarın gözde iş insanı Zarrab, 2018 yılından beri, şartlı olarak kefaletle serbest bırakılmıştı, mahkeme bazı sınırlamalar getirmişti.

Buna göre, ‘soruşturma görevlileri ve FBI, dilediği zaman önceden haber vermeksizin Zarrab'ın konut olarak belirttiği ikametgahında arama yapabiliyor. Sadece savcılığın kendisine sağladığı cep telefonuyla görüşme yapacak. Savcılığın sağladığı bilgisayarı kullanabilecek. Zarrab, sadece Florida ve New York’un belirlenen bölgelerinde izinsiz seyahat edebilecek.’

New York Güney Bölgesi Yargıcı Richard Berman, Zarrab'ın hüküm duruşmasını, Manhattan'daki Federal Mahkemede, 14 Temmuz tarihi olarak planlandı.

ABD'deki ceza davalarında, iş birliği yapan tanıkların hüküm giyme süreci yaygın olarak , tanıklık yapabilecekleri, davalar sonuçlandıktan sonra gerçekleşmesi uygulanıyor.

DAVA DÜŞMÜŞTÜ

Zarrab’la ilgili hüküm duruşması, Halkbank davasının son aşamasını oluşturuyor.

Yargıç Berman, Halkbank’a 2019’da açılan davayı 17 Haziran’da düşürülmesine karar vermişti.