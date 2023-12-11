Samandağ'da rezerv alan tepkisi: Yüzlerce yurttaş tek mesajla evlerinden oldu!

Rezerv alan düzenlemesinin yurttaşların yaşamını olumsuz etkilemeyeceği iktidar yetkililerince dile getirilirken Samandağ'da yüzlerce yurttaş aldıkları mesajla rezerv alan düzenlemesi ile 'tanıştı'

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 11.12.2023 - 12:44
Samandağ'da rezerv alan tepkisi: Yüzlerce yurttaş tek mesajla evlerinden oldu!
Abone Ol google-news

Depremin en fazla yıkım yarattığı Hatay’da Antakya ve Defne’yi kapsayan ve kamuoyunda “rezerv alan düzenlemesi” olarak bilinen 6306 Sayılı Yasanın 6/A uygulamasına ilişkin tartışmalar sürerken konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde benzer bir rezerv alan düzenlemesi başlatıldığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde yüzlerce yurttaş, ev ve dükkanlarının hazineye devredildiğini telefonlarına gelen mesajla öğrendi.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz’ın da bilgisinin olduğu belirtilen sürece ilişkin yurttaşlar iptal davası açtı.

Gelişmeyi Cumhuriyet’e değerlendiren ve Samandağ kent merkezinin 1,60 hektarlık kısmının rezerv alan ilanının ilgili yasadaki “rezerv alan düzenlemesi”nden önce yapıldığına dikkat çeken Hatay Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyon Başkanı Avukat Ecevit Alkan şunları söyledi:

“HAK KAYIPLARI YARATACAK”

Yerel siyasetçilerin ‘bu halk kendi arasında anlaşamaz o yüzden buraları devlet yapsın’ şeklindeki söylemlerini doğru bulmuyorum. 6/A uygulaması başlamış ve bu uygulamaya yönelik resmi yazı Samandağ tapu müdürlüğüne ulaşmıştır. Bu karara karşı ilgili vatandaşlar Hatay İdare Mahkemesi’ne başvurmuşlardır.

Sürecin takipçisiyiz. Bu tür uygulamaların deprem bölgelerinde çaresiz vatandaşlar üzerinden yürütülmesi hak kayıpları ve mağduriyete yol açacaktır.


rezerv Samandağ hatay

İlgili Haberler

İstanbul Barosu'ndan CHP'ye 'rezerv alan' çağrısı: 'Yasayı AYM’ye götürün'

İstanbul Barosu'ndan CHP'ye 'rezerv alan' çağrısı: 'Yasayı AYM’ye götürün'
'Mülkiyetlere el konulacak' iddiası... Bakan Özhaseki'den 'rezerv alan' açıklaması

'Mülkiyetlere el konulacak' iddiası... Bakan Özhaseki'den 'rezerv alan' açıklaması
50 bin yurttaş etkilenecek... Hatay’da rezerv alan kaygılandırdı

50 bin yurttaş etkilenecek... Hatay’da rezerv alan kaygılandırdı

En Çok Okunan Haberler