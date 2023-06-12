Rezidansta alıkonulan kadını polis ve itfaiye kurtardı
Aksaray’da bir rezidansta alıkonulan kadın, polis ve itfaiye ekipleri tarafından pencereden kurtarıldı.
Aratol Mahallesi İstiklal Caddesi’nde bulunan bir rezidansta; birlikte kaldığı arkadaşlarıyla tartışan Şeyma D. (24), arkadaşları tarafından rezidansa kilitlendi.
Şeyma D.’nin kaldığı dairenin kapısını üzerine kilitleyen arkadaşları rezidanstan ayrılırken, içeride kalan genç kadın 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
PENCEREDEN KURTARILDI
Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, genç kadını itfaiye araç merdiveni vasıtasıyla pencereden alarak kurtardı.
Şeyma D. olay yerinde hazır bulunan 112 Acil Yardım ambulansına bindirilerek sağlık kontrolünden geçirilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.
Sağlık kontrolünün ardından polis ekipleri tarafından alınan genç kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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