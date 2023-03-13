Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 16:04

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 16:04

70 yaşındaki piyanist Richard Clayderman İstanbul'da konser vermeye hazırlanıyor. Peki, Richard Clayderman kimdir, nereli, kaç yaşında? Richard Clayderman İstanbul'da ne zaman konser verecek? İşte, ayrıntılar...

RİCHARD CLAYDERMAN İSTANBUL'DA NEREDE, NE ZAMAN KONSER VERECEK?

Dünyaca ünlü piyanist Richard Clayderman, 28 Nisan'da İstanbul'da müzikseverlerle bir araya gelecek. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre 70 yaşındaki sanatçı, Tar Events Turkey organizasyonu ile Maslak Tim Show Center'da konser verecek.

RİCHARD CLAYDERMAN KİMDİR?

Gerçek adı Philippe Pages olan Fransız piyanist Richard Clayderman, 28 Aralık 1953 tarihinde Paris'te doğdu.

Richard Clayderman, piyano öğretmeni olan babasından çok küçük yaşta ders almaya başladı. Kendi deyişiyle, altı yaşındayken, konuşabildiğinden daha iyi nota okumaya başladı.

On iki yaşında Paris Konservatuvarı Müzik Bölümüne girdi ve ilk ödülünü on altı yaşında kazandı. Kariyerini klasik piyano üzerinde geliştirmeye karar vermişken babasının aniden hastalanması nedeniyle, maddi nedenlerle çağdaş müziğe döndü. Hayatını kazanmak için banka memuru olarak çalışmaya başladı ve Fransa'nın Johnny Hallyday ve Michel Sardou gibi tanınmış pop şarkıcılarına eşlik etti.

Philippe Pagès olan adını Richard Clayderman olarak değiştirdi. Ballade pour Adeline adlı eseri 38 ülkede 22 milyon adet sattı.

Richard Clayderman, Kraliyet Filarmoni Orkestrası, Tokyo Senfoni Orkestrası, Pekin Senfoni Orkestrası ve Şangay Filarmoni Orkestrasının da aralarında olduğu çok sayıda önemli orkestrayla aynı sahneyi paylaştı.

RİCHARD CLAYDERMAN ÖZEL YAŞAMI

Ünlü piyanist Richard Clayderman, Fransa'nın Normandia bölgesinde karısı Christine, oğlu Peter ve kızı Maud ile yaşamaktadır.

RİCHARD CLAYDERMAN ÖDÜLLERİ

- Klasik ve pop standardında romantik stilde 1.200 melodiyi müzik piyasasına kazandırdı.

- Dünya çapında yaklaşık 90 milyon satış rakamına ulaştı.

- 267 altın 70 platin plak ödülüne ulaştı.



