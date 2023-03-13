Ashley Graham kimdir, kaç yaşında? Ashley Graham nereli?
Oscar Ödül Töreni'nde Ashley Graham gündem oldu. Peki, Ashley Graham kimdir, kaç yaşında? Ashley Graham nereli?
Hollywood'da düzenlenen 95. Oscar Ödülleri'nde sunuculardan biri olan Ashley Graham gündem oldu. Ünlü oyuncu Hugh Grant, Ashley Graham'ın konuşmalarında, süper modelin cevaplarını küçümseyici bulan bir tavır takındı. O anlara şahit olan izleyiciler, ''Tokattan bu yana en gari an'' ifadesini kullandı. Ashley Graham'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
ASHLEY GRAHAM KIMDIR?
Ashley Graham, 30 Ekim 1987'de ABD'nin Nebraska eyaletine bağlı Lincoln'de doğdu.
34 yaşındaki Graham, 2002'de Scott Middle School, 2005 yılında ise Lincoln, Nebraska'daki Lincoln Southwest Lisesi'nden eğitim aldı. Büyük beden manken olarak moda defileleri, dergiler, birçok televizyon programında ün kazanan Graham, beden olumla haraketinin öncüsü oldu.
Süper modelin, 2016'da dünyaca Barbie markası tarafından oyunak bebeği üretildi. Süper model ayrıca büyük beden kadınlar için iç çamaşırı tasarlıyor.
ASHLEY GRAHAM'IN ÖZEL YAŞAMI
Ashley Graham, 2010'da görüntü yönetmeni Justin Ervin'le evlendi. Çiftin bu evlilikten üç çocuğu oldu.
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