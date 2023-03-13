Semih Saygıner kimdir, nereli, kaç yaşında? Semih Saygıner'in başarıları neler?

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 12:17

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 12:17

Milli Takımlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'in temsil ettiği A Milli Takım, finalde İsveç ile karşılaştı.

Semih Saygıner Blomdahl’ı, Tayfun Taşdemir de Nilsson’u aynı skorlarla 40-29 mağlup ederek dünya şampiyonu oldular. Milli takımlardaki bu zafer Türkiye’nin üst üste 3’üncü, toplamda ise 7’nci dünya şampiyonluğu oldu.

SEMİH SAYGINER KİMDİR?

Semih Saygıner, 12 Kasım 1964'te Adapazarı'nda dünyaya geldi. Babası terzi Faruk Bey, annesi Süreyya Hanım idi. 1978'de gerçekleşen bir trafik kazasında anne ve babasını kaybetti. Anne ve babasının ölümünün ardından lise öğrenimini yarıda bıraktı. 16 yaşında bilardo oynamaya başladı.

17 yaşındayken arkadaşı Tezcan Şen'in ikna etmesiyle İstanbul Şampiyonası'na katıldı ve birinci oldu. Bir süre ulusal sampiyonalarda Bora Karatay'ın arkasından Türkiye ikincisi oldu; ilk defa 1987'de Türkiye şampiyonluğunu elde etti. İstanbul'da bir bilardo salonu açarak yüzlerce kişiye bilardo dersi verdi. 1991 German Open ve 1991 İstanbul Efes Pilsen Grand Prix dokuzuncusu ve 1992 yılında Berlin’de, dünya şampiyonu Raymond Ceulemans'ı 3-0 mağlup ettiği turnuvada dünya sekizincisi oldu.

1994 yılında Saygıner, bilardonun en önemli ligi olarak bilinen Hollanda Takımlar Ligi’ne transfer oldu. 1998’de Antalya, Kemer’de yapılan Dünya Bilardo Şampiyonası’nda (3 bant) finalde Hollanda’lı Cerwin Walentijn’i yenerek 1. oldu. 2003'te Mönchengladbach, Almanya’daki Dünya Bilardo Takım Şampiyonası’nda Tayfun Taşdemir’le birlikte finalde Yunan takımını yenerek şampiyon oldu. Toplamda 25 defa Türkiye Grand Prix şampiyonu olan Saygıner, 3 bantta 14 kez Türkiye şampiyonu oldu. Karambolde 10 kez Türkiye şampiyonu olurken, Cadre 47/2’de ve tekbantta da birer kez Türkiye Şampiyonluğu başarısını yakaladı.

Çeşitli yerlerden yılın sporcusu ödülüne layık görülen Saygıner, 7 Şubat 2004’te de Antwerp, Belçika’da 2003 Yılının En İyi Bilardo Oyuncusu seçildi. 2006’da UMB’nin (Union Mondiale de Billard) dünya oyuncular listesinde 8. sırada bulunan oyuncu, 3 yıl boyunca Portekiz Ligi’nde FC Porto Bilardo Takımı’nın kaptanlığını yaptı. 2005'te FC Porto takımı ile Avrupa Kulüpler Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı. 2006 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanırken, aynı yıl Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda ikinciliğe sahip oldu.

SEMİH SAYGINER ÖZEL YAŞAMI

Semih Saygıner, 1995’te bilardo oyuncusu Aygen Berk ile evlenmiştir. Bayanlar Türkiye Şampiyonluğu bulunan ve aynı zamanda Türkiye Bilardo Federasyonu kurucu üyesi olan Berk ile Saygıner'in evliliği bir süre sonra sona erdi. Türkiye’de bilardonun sevilmesinde ve hızla yaygınlaşmasında büyük payı bulunan Saygıner de 1996-1997 yılları arasında bilardo federasyonunun başkanlığını yürüttü. Semih Saygıner 2009 yılında Arçelik'in ürettiği yeni televizyonun reklamı için kamera karşısına geçti. Saygıner, 2009 yılında ünlü İtalyan ıstaka üreticisi Longoni ile anlaşma imzalayarak maçlara Longoni ıstakaları ile çıkmayı kabul etti. Longoni firması üzerinde Semih Saygıner imzası bulunan ıstakalar üretildi. 2011 yılında "Gizli Aşk" albümünü Seyhan Müzik etiketiyle piyasaya sürdü.

SEMİH SAYGINER BAŞARILARI

1994 Dünya kupası şampiyonu (Gent-Belçika)

1994 Olimpiyat meşalesi ödülü (İstanbul-Türkiye)

1994 Dünya Kupaları serisi üçüncüsü (6 ayak)

1995 Kore açık üçbant turnuvası şampiyonu (Suwon-Kore)

1995 Mersin uluslararası turnuva şampiyonu (Mersin-Türkiye)

1996 Mersin uluslararası turnuva şampiyonu (Mersin-Türkiye)

1998 Dünya kupası şampiyonu (Göynük-Türkiye)

1998 Dünya kupası ikincisi (Antwerp-Belçika)

1998 Hollanda uluslararası turnuvası şampiyonu (Zundert-Hollanda)

1999 Dünya kupası ikincisi (Lasvegas-ABD)

1999 Amerika açık üçbant turnuvası şampiyonu (San Jose-ABD)

1999 Hollanda Grand Prix şampiyonu (Barendrecht-Hollanda)

1999 Avrupa şampiyonu (Porto-Portekiz)

2000 Dünya Kupaları serisi (5 ayak)2.si

2000 Danimarka açık üçbant turnuvası şampiyonu (Danimarka)

2000 Amerika açık üçbant turnuvası şampiyonu (Boston-ABD)

2000 Amerika açık üçbant turnuvası şampiyonu (Atlanta-ABD)

2000 Meksika açık üçbant turnuvası şampiyonu (Mexico city-Meksika)

2000 Metropol Elmas kupası şampiyonu (Antwerp-Belçika)

2000 Avrupa şampiyonası 2.si (Madrid-İspanya)

2000 Dünya kupası şampiyonu (Bogota-Kolombiya)

2000 Yunanistan açık üçbant turnuvası şampiyonu (Atina-Yunanistan)

2000 Japonya kupası şampiyonu (Tokyo-Japonya)

2001 Dünya kupası şampiyonu (Bogota-Kolombiya)

2001 Metropol Elmas kupası şampiyonu (Antwerp-Belçika)

2002 Avrupa kulüpler şampiyonu (Hollanda Ligi Vanwanrooij bilardo takımı ile)(Oporto-Portekiz)

2002 Japonya kupası şampiyonu (Tokyo-Japonya)

2003 Dünya kupası şampiyonu (Lasvegas-ABD)

2003 Dünya şampiyonu (Valladolid-İspanya)

2003 Millî takımlar Dünya şampiyonu (Tayfun Taşdemir'le birlikte) (Almanya)

2003 Zaman gazetesi yılın sporcusu özel ödülü (İstanbul-Türkiye)

2004 Millî takımlar Dünya şampiyonu (Tayfun Taşdemir'le birlikte)(Viersen-Almanya)

2004 Dünya kupası şampiyonu (Atina-Yunanistan)

2004 Dünya Kupaları serisi (5 ayak) 2.si

2004 Dünya'da yılın oyuncusu ödülü (Antwerp-Belçika)

2004 Süper kupa şampiyonu (Antwerp-Belçika)

2004 Milliyet gazetesi yılın sporcusu özel ödülü (İstanbul-Türkiye)

2005 Avrupa kulüpler şampiyonası Bronz medalist (Portekiz ligi FCPorto takımı ile) (Fransa)

2005 Dünya Oyunları Bronz Medalist (Duisburg-Almanya)

2006 Avrupa Şampiyonası Gümüş medalist

2006 Avrupa Kulüpler Şampiyonası 2.liği

2016 Millî Takımlar Dünya Şampiyonası ikinciliği (Lütfi Çenet ile birlikte)

2016 Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası 3.lüğü (Bordeaux-Fransa)

2018 Dünya Milli Takimlar 3.sü (Viersen-Almanya)[15]

2018 Dünya Kupasi 3.sü (Fransa)

2018 Dünya Kupası 2 si (Belçika)

2018 Dünya Şampiyonası 3. sü (Mısır)

2021 Dünya Şampiyonası Şampiyonu (Mısır)

2023 Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası 1.si (Tayfun Taşdemir ile Birlikte)