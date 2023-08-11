Rıza Şehri Konteyner Kent 18 Ağustos’ta hizmete girecek!

Yayınlanma: 11.08.2023 - 13:01

Güncelleme: 11.08.2023 - 13:13

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin ardından binlerce yurttaş hayatını kaybederken, binlerce kişi de evsiz kaldı.

Depremin yaralarını sarmak amacıyla bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu tarafından, Adıyaman’daki depremzedelerin barınma ve temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamak için 282 konteynerden oluşan ‘Rıza Şehri Konteyner Kent Yaşam Alanı’ kuruldu.

Yaşam alanının içerisinde ise çocuk, sağlık birimleri, kütüphane, sosyal tesis, çamaşırhane ve yönetim birimleri yer alıyor.

Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun katkılarıyla kurulan konteyner kent 18 Ağustos’ta saat 14.00'te yapılacak olan açılış sonrası hizmete girecek.