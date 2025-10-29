Rize'de ayı paniği: 20 ev talan edildi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.10.2025 11:57:00
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Koçdüzü ve Boğaz Yaylası’nda ayıların yerleşim alanlarına inmesi paniğe neden oldu. Son günlerde bölgede yaşanan olaylarda yaklaşık 20 evin ayılar tarafından talan edildi.

Kış mevsimi öncesinde yiyecek bulmakta zorlanan ayılar, yaylalarda terk edilmiş veya yaz sezonunun kapanmasının ardından boş kalan evlere girdi.

Evlerdeki yiyecekleri tüketen ayılar, mobilya ve eşyaları da parçaladı. Bölgeye gezi amacıyla giden Süleyman Serin ve Hakkın Serin, talan edilmiş evleri cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerde kapıları kırılmış, eşyaları dağılmış evlerin hali dikkat çekti.

Olayların ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Ekiplerin, hem ayıların zarar verdiği alanları tespit etmek hem de muhtemel yeni olayların önüne geçmek için çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Yetkililer, bölge halkına yaylalardaki evlerde bal, mısır unu gibi kokulu gıdaların bırakılmaması yönünde uyarıda bulundu. Benzer vakaların Maselavat, Komati ve Eğrisu yaylalarında da görüldüğü bildirildi.

