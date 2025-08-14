Rize'de mal sahibi ile kiracı kavgasında 3'ü ağır 4 kişi yaralandı

Rize'de mal sahibi ile kiracı arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Olay, Rize merkeze bağlı Engindere Mahallesi Murat Çalışkan Sokak'ta saat 15.00 sıralarında bir işletmede meydana geldi.

İddiaya göre mal sahibi ile kiracı arasında maddi bir konudan dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüdüğü olayda iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada R.Ç., Y.K., S.K. ve D.H. yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan R.Ç, Y.K. ve D.H.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.