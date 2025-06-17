Rize İl Milli Eğitim Müdürü, makam odasında tasarruf dinlemedi: ‘İhale AKP’li isme verildi’ iddiası!

Rize İl Milli Eğitim Müdürü Akmeşe’nin, göreve başlamasının
üzerinden henüz iki ay geçmeden makam odasını genişleterek kapsamlı bir
yenileme çalışması yaptığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı’nın kamuda tasarruf
çağrısına rağmen gerçekleştirilen bu yenileme işlemleri, tepkilere neden oldu.
IŞIKLI SENSÖRLÜ ÇAĞRI SİSTEMİ DE KURULDU
Edinilen bilgilere göre; Akmeşe, makam odasını büyüterek
kendisine özel dinlenme odası, lavabo, tuvalet ve sadece kendisinin kullanacağı
bir çay ocağı yaptırdı. Odaya ayrıca ışıklı sensörlü çağrı sistemi kuruldu.
Sisteme göre mavi ışık yandığında basın danışmanı, yeşil ışık yandığında çay
servisi yapan görevli, sarı ışık yandığında ise, özel kalem müdürü odaya giriş
yapıyor. Böylece herkesin doğrudan odaya girmesinin önüne geçildi. Makam
odasında ayrıca sağlam durumda olan kapılar değiştirildi, asma tavan yaptırıldı
ve daha öncekiler beğenilmediği için yeni duvar kağıtları döşendi.
‘İHALE TANIDIK İSME VERİLDİ’ İDDİASI
Akmeşe'nin şube müdürlerinin odalarını da yenilettiği
belirtildi. Bu kapsamda 4 yeni makam koltuk takımı alınırken, odalara soğutucu
klima cihazları yerleştirildi. Kullanımdan kaldırılan eski masa ve koltuklar
ise valilik binası içinde atıl duruma bırakıldı.
Akmeşe'nin kurumda yaptırdığı tüm işlerin “hızlı ihale"
(doğrudan temin) yöntemiyle AKP Rize Merkez İlçe Başkanı Burak Ak’ın ağabeyi
Mahmut Ak’a verildiği iddia edildi.
Akmeşe, konuya ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:
"Üst makamların ve valimizin bilgisi dahilindedir.
Şimdi bir kere makam odasını yenilemek diye bir şey söz konusu değil. Makam
odasını yenilemek baştan aşağı değişim gerektiren bir durumdur. Yani burada
herhangi bir mobilyanın değişikliği söz konusu değil. Orada daha önceden odanın
orijinalinde olmayan bir yapı yapılmış, önceden bir alçıpanla oda küçültülmüş.
Bizim burada yaptığımız alçıpanı kaldırmak. Bu, makam odası yapmak demek
değildir. Odaya aynı anda 25-30 kişi girebiliyor. Abdest almak, namaz kılmak ve
tuvalet ihtiyacı gibi gereklilikler için bu düzenlemeler yapılmıştır.
Yaptığımız işler ölçülü, gerekli ve lüzumludur."