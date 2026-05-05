Rize Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Badır medrese hocası çıktı: Medresede hoca, Diyanet’te müdür!

1924’te çıkarılan 3 Mart Devrim Yasalarından Öğretim Birliği Yasası’nca (Tevhiditedrisat Kanunu) kapatılan medreseler; AKP döneminde; birçok bölgede yeniden faaliyete geçti. Diyanet’in bu yasadışı kurumlara “Kuran Kursu” özelliği vermesiyle yasal bir zemin de oluşturuldu. Bu kapsamda birçok bölgede farklı cemaatlere bağlı yasadışı medreseler, Diyanet’e bağlı olarak Kuran kursu kimliğiyle faaliyet yürütüyor.

DİYANET KADROLARI YASADIŞI MEDRESE ÇALIŞTAYINA DESTEK VERMİŞTİ

Diyanet, bu konuda tartışmaların odağında olmasına karşın, yetkililer ise bu kurumlara destek sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı Rize Müftü Yusuf Karali Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Seyit Badır’ın Rize’nin Pazar ilçesinin Tütüncüler köyünde uzun yıllardır faaliyet yürüten “Hidayet Vakfı Tütüncüler Kuran Kursu” adlı medresenin sözde hocalarından olduğu saptandı. Badır; 1 Mayıs’ta gerici-şeriatçı sosyal medya fenomeni Altay Cem Meriç’in söz konusu medreseye ziyaretini “Altay Cem Meriç Kardeşimiz medresimizi ziyaret ederek öğrencilerimizle hasbihal ettiler” ifadeleriyle paylaştı.

İSMAİLAĞA NAKŞİBENDİ GELENEĞİNDEN GELİYOR

1977’de Sakarya doğumlu Badır; 1992’de söz konusu medresede hafızlığını tamamladı ve Arapça ile İslami ilimler arasında gerici eğitimini geliştirdi. Badır, burada medresenin kurucusu Resul Bölükbaş’tan (2020’de yaşamını yitirdi) eğitim ve icazet aldı. Resul Bölükbaş ise 2022’de yaşamını yitiren İsmailağa cemaatinin kurucu elebaşısı Mahmut Ustaosmanoğlu’nun Rize vekili olarak biliniyor. Bölükbaş ise Rize’de bilinen ve Rize İrşad Vakfı’nın kurucu Zavendikli Mustafa Hoca’nın (Mustafa Yıldız, 1932-2009) öğrencisiydi. Yani Badır; Rize’de 1950’den beri süre gelen Nakşibendi geleneğine bağlı bir mederese hocası.

VAKIF CÜBBELİ AHMET’LE ORTAK HAREKET EDİYOR

Badır’ın bağlı olduğu “Hidayet Vakfı”nın ise İsmailağa cemaatinin Ustaosmanoğlu’nun yaşamını yitirişinin ardından yaşanan ayrışma kapsamında Cübbeli Ahmet Hoca’yla (Ahmet Mahmut Ünlü) hareket ettiği biliniyor. Bu kapsamda vakıf; Cübbeli Ahmet Hoca’nın halihazırda bulunduğu “Müceddid Mahmud Efendi Hazretleri Cemaati”ne bağlı “Mahmudi Şura Dernekler Federasyonu” içinde faaliyetlerini sürdürüyor.