Rize'de 21 köy yolu kardan kapandı

Rize'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçede 21 köy yolu ulaşıma kapandı.

Rize'de 21 köy yolu kardan kapandı
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DHA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 10:27

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 5, İkizdere ilçesinde 16 köy yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ve İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.


Etiketler: #Rize

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