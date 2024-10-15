Rize merkezli şebeke Türkiye'yi dolandırdı... 50 milyon liralık vurgun!
Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleşen operasyonda Türkiye genelinde 50 Milyon TL’lik dolandırıcılık yapan 5 şahıs gözaltına alındı.
Rize merkezli İzmir, Adana ve Kars illerinde ‘Telefon ile arayarak kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtmak suretiyle’ insanları dolandırdığı tespit edilen şahıslara ait 5 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.
Gerçekleşen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.
Ülke genelinde yaklaşık 50 Milyon TL’lik dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şahısların adreslerinde yapılan aramada 4 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar, 4 adet SIM kart, 11 adet banka hesap kartı ve kredi kartı ele geçirildi.
Rize İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından elde edilen deliller neticesinde 1 kişi gözaltına aldı.
Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan toplam 6 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Rize #dolandırıcılık #Operasyon
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