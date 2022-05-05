Rize'de 23 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu
Rize’nin Pazar ilçesinde 23 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu.
Olay sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ocak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri yol kenarında hareketsiz yatan bir erkek şahsı görünce hemen polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri şahsın silahla vurularak hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti. Evren Demiratar isimli 23 yaşındaki bir gence ait olduğu öğrenilen cesedin yanında da 1 adet tabanca bulundu.
Gencin intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, cansız bedeni otopsi için Rize Adli Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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