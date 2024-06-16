Rize’de 67 kişi kurban keserken yaralandı

Rize’de kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine akın etti.

İHA
Yayınlanma: 16.06.2024 - 18:15
Rize’de 67 kişi kurban keserken yaralandı
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Yurt genelinde olduğu gibi Rize’de de Kurban Bayramı’nın ilk gününde hastaneler acemi kasaplar ile doldu.

Kurbanlık kesimi sırasında bıçak veya satırla kendini yaralayan vatandaşlar, soluğu acil servislerde aldı. İl genelinde kurbanlık hayvanlarını keserken yaralanan 67 kişi bıçak veya hayvan darbesiyle yaralandı.

Yaralılardan 25’i Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine, 32’si Rize Devlet Hastanesine ve 10’u da Kaçkar Devlet Hastanesine ambulanslarla veya yakınlarının yardımıyla acil servislere ulaştırıldı.


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