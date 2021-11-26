Rize'de, AKP ilçe başkanlığının toplantısına il kültür ve turizm müdürü katıldı

26 Kasım 2021 Cuma, 04:00

AKP Rize Merkez İlçe Başkanlığı’nın 23 Kasım’da gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısına, Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu’nun da katıldığı ortaya çıktı. İlçe başkanlığının sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin yapılan paylaşımda, Alemdaroğlu’nun, “Rize’de yürütülen çalışmalara ilişkin yönetim kuruluna bilgi sunumunda bulunduğu” kaydedildi.

Duruma tepki gösteren CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Cumhuriyet’e konuştu. İl müdürünün söz konusu toplantıya katılmasının kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Deniz, şunları kaydetti:

“İl müdüründen bilgi almak istiyorlarsa müdürün makamına giderler, makamda bilgi verilir. Bir partinin toplantısına katılıp üyelere bilgi vermek doğru ve kabul edilebilir değil. Bu, devletin AKP’lileştirilmeye çalışıldığının, bürokrasinin de AKP’nin, AKP’li başkanların hizmetine sunulduğunun bir örneğini oluşturuyor. Bir devlet geleneği var. Baskı olabilir, görevden almakla tehdit edebilirler ama dirençli durmayı bilmek zorundasınız. Hangi parti olursa olsun. İlk önce temsil edilen kuruma saygı duyulmalı.”