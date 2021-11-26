Rize'de, AKP ilçe başkanlığının toplantısına il kültür ve turizm müdürü katıldı
AKP Rize Merkez İlçe Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin yapılan paylaşımda, Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu’nun katıldığı ortaya çıktı.
AKP Rize Merkez İlçe Başkanlığı’nın 23 Kasım’da gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısına, Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu’nun da katıldığı ortaya çıktı. İlçe başkanlığının sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin yapılan paylaşımda, Alemdaroğlu’nun, “Rize’de yürütülen çalışmalara ilişkin yönetim kuruluna bilgi sunumunda bulunduğu” kaydedildi.
Duruma tepki gösteren CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Cumhuriyet’e konuştu. İl müdürünün söz konusu toplantıya katılmasının kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Deniz, şunları kaydetti:
“İl müdüründen bilgi almak istiyorlarsa müdürün makamına giderler, makamda bilgi verilir. Bir partinin toplantısına katılıp üyelere bilgi vermek doğru ve kabul edilebilir değil. Bu, devletin AKP’lileştirilmeye çalışıldığının, bürokrasinin de AKP’nin, AKP’li başkanların hizmetine sunulduğunun bir örneğini oluşturuyor. Bir devlet geleneği var. Baskı olabilir, görevden almakla tehdit edebilirler ama dirençli durmayı bilmek zorundasınız. Hangi parti olursa olsun. İlk önce temsil edilen kuruma saygı duyulmalı.”
Video Haberler
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlıktan Müslüme'nin ölümüne ilişkin açıklama
- Hasan Yağal'dan skandal savunma!
- Trabzon'da 'Geçinemiyoruz' eylemi
- 'Cumhur'u harekete geçirecek sonuç
- Ankara'da ekmeğe büyük zam
- Gökhan Özoğuz'dan 'Müslüme' isyanı
- Reuters'tan çarpıcı Türkiye analizi
- Ekmek fiyatı tavsiyesi veren Sayan baltayı taşa vurdu!
- Erdoğan'dan yeni 'faiz' açıklaması
- Dünya Sağlık Örgütü'nden 'süper varyant' açıklaması