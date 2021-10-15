İzmir’de ilkokul müdürü, Ülkü Ocakları ilçe başkanı oldu!

15 Ekim 2021 Cuma, 16:13

İzmir’in Torbalı ilçesindeki Muzaffer Hanım İlköğretim Okulu'nda okul müdürü olarak görev yapan Murat Çetin, MHP'nin gençlik kolu Ülkü Ocakları’nın Torbalı ilçe başkanı oldu.

Murat Çetin, Torbalı Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen törende görevi Zekeriya Hançer’den devraldı.

Görevini devreden Zekeriya Hançer, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Torbalı Ülkü Ocakları Başkanlığı görevimi bugün itibariyle Murat Çetin reisime devretmiş bulunmaktayım. Görev sürem boyunca bizlere desteklerini esirgemeyen herkesten Allah razı olsun. İnsanız şaşarız, beşeriz. Bilip bilmeden kırdığımız ve üzdüğümüz kardeşlerimiz varsa affola."



