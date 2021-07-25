AKP Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz, Sinop’un Durağan ilçesine Noter olarak atandı
Samsun’da dört dönem AKP Bafra İlçe Başkanlığı görevini yürüten Av. İbrahim Semiz, Sinop’un Durağan ilçesine Noter olarak atandı. Durağan’da göreve başlayan Semiz, noter ve ilçe başkanlığı görevini birlikte sürdüreceğini açıkladı.
AKP Bafra İlçe Başkanı Av. İbrahim Semiz yaptığı açıklamada “İl Başkanımız Ersan Aksu ile istişare ettikten sonra noterlik başvurusunda bulundum. Başvurum kabul edildi. Bende görevime başladım. Noter başvurum kabul edildikten sonra İl Başkanımız Ersan Aksu ile tekrar istişare ettik. Hem ilçe başkanlığı, hem de noterlik yapmaya devam edeceğim. Türkiye’de şu an örnekleri çokça mevcut” dedi. Türkiye Noterler Birliği Başkanı, Samsun 1. Noteri Dursun Cin, noterlerde siyaset yasağının olmadığını belirterek,“Noterlerde siyaset yasağı yok. Noterler, bir partinin üyesi, ilçe başkanı veya il başkanı olabilir. Ancak seçimle gelirse, belediye başkanı veya meclis üyesi olursa o zaman noterlikten ayrılması gerekiyor” dedi.
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