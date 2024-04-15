Rize’de araç palmiyeye çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Yayınlanma: 15.04.2024 - 14:46

Güncelleme: 15.04.2024 - 14:46

Kaza, dün gece saatlerinde Fındıklı ilçesi Sahil Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail Baykal idaresindeki 53 LB 811 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Otomobil yol kenarındaki palmiye ağacına çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin araçtan çıkardığı İsmail Baykal ve Hasan Çatalbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi, yaralılar Yetişhan İnce, Umut Pala ve Yiğitcan İnce ilk müdahalenin ardından Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.