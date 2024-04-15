Tur otobüsünün çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Aksaray’da ailesinin bulunduğu otomobilden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa tur otobüsü çarptı. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 11:58
Tur otobüsünün çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Feci kaza, Aksaray - Konya Karayolu Sultanhanı ilçesi girişinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, karayolunda duran ailesinin bulunduğu otomobilden aşağıya inen 6 yaşındaki Yaşar Yumuşak hızla yola çıkarak karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen O.A. (51) idaresindeki 58 ACN 863 plakalı tur otobüsü çocuğa çarptı.

Çocuk ağır yaralanırken ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansa Sultanhanı İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

KURTARILAMADI

Burada tedavi altına alınan küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tur otobüsü şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.


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