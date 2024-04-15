Tur midibüsü saman yüklü kamyonete çarptı: 2 yaralı

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı yamaçlarında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Nevşehir’den dönen tur midibüsü önündeki kamyonete arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 08:57
Tur midibüsü saman yüklü kamyonete çarptı: 2 yaralı
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Edinilen bilgiye göre Nevşehir’den Rize’ye dönen Uygar Uçak (39) yönetimindeki 53 DT 090 plakalı tur midibüsü Trabzon istikametine ilerlerken sabah saatlerinde Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkii Zigana Dağı yamaçlarında henüz bilinmeyen bir nedenle önünde ilerleyen Fikret Özbek idaresindeki 69 AAK 736 plakalı saman yüklü kamyonete arkadan çarptı.

İhbarın ardından olay yerine gelen Jandarma, Emniyet ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgede yaptıkları incelemelerde içi yolcularla dolu olan tur midibüsünde sürücü Uçak ve yolcu olarak bulunan H.G.Ç.’nin (43) yaralandığını belirledi.

112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Torul Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılar daha sonra Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.


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