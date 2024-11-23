Rize’de esnaf, parkomat uygulamasına protesto için sokağı trafiğe kapatıp eylem yaptı

Yayınlanma: 23.11.2024 - 13:18

Güncelleme: 23.11.2024 - 15:13

Rize’nin Pazar ilçesinde, belediyenin parkomat uygulamasında haksızlık yapıldığını iddia eden bir esnaf, protesto amacıyla aracını sokakta yan çekerek trafiği kapattı.

Pazar ilçesinde, 10 Mart Caddesi Şehit Mürsel Basa Sokak’ta yaşanan ilginç protesto, Kadir Atacan isimli esnafın aracını sokağa park etmesiyle başladı. Atacan, aracın üzerine “Pazar Belediyesinin parkomat uygulaması kişiye özel uygulanıp, dürüst vatandaşın hakkını çıkar gruplarına yedirmektedir. Bu yüzden sokak trafiğe kapalıdır. Düzgün, dürüst vatandaşlardan özür diliyorum” yazısını yazdı.

BELEDİYEYE DEFALARCA BAŞVURU YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Kadir Atacan, belediyeye defalarca başvurarak parkomat uygulamasındaki haksızlıkları belgelerle bildirdiğini ancak bir çözüm bulamadığını ifade etti. Atacan, “Belediyeye usulsüzlükleri defalarca bildirdim ama kişiye özel muameleler devam etti. Hakkı yenen dürüst vatandaşlar var ve ben bunu kabul etmiyorum. Bu protesto, etik ve uygulama ile ilgili bir tepkidir, siyasi bir boyutu yoktur” dedi.

EYLEMİNİ ARAÇ İHTİYAÇ OLDUĞU SÜRECE SÜRDÜRECEK

Atacan, eylemini, aracın kendisine gerekli olduğu ana kadar sürdüreceğini belirterek, sokakta trafiği kapatma eylemiyle ses getirmeyi amaçladığını söyledi. Düzgün ve dürüst vatandaşların hakkının korunmasını talep etti.

Eylemiyle ilgili açıklamalarını sürdüren Atacan, bu tür uygulamaların son bulması gerektiğini belirterek, eşit muamele yapılmasını beklediğini dile getirdi.