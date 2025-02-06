Rize'de ev yangını: 73 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
Rize'nin Pazar ilçesinde bir evde çıkan yangında 73 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.
Başköy köyünde sabah saatlerinde Hamit Başeğmez'in tek yaşadığı öğrenilen evde, henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bir anda bütün evi saran alevleri gören çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, o sırada evde bulunan Hamit Başeğmez'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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