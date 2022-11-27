Rize'de feci kaza: 2 ölü, 3 ağır yaralı
Rize'de bariyerlere çarparak 3 metrelik duvardan aşağıya düşen araçta bulunan 5 kişiden 2'si hayatını kaybederken 3 kişi ise ağır yaralandı.
Kaza, Merkez'e bağlı Çiftekavak Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 06 FU 8963 plakalı araç Çiftekavak balıkçı barınaklarının karşısına geldiği esnada yolun sağında bulunan bariyerlere çarparak yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağı düştü.
Meydana gelen kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Bilal Çukur (18), Mazlum Şentürk (20), B.A.U., M.Y.A. ve P.Y. sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahaleleri yapılamaya başlandı. Araçtan itfaiye yardımıyla çıkarılan Bilal Çukur ve Mazlum Şentürk müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada ağır yaralanan B.A.U., M.Y.A. ve P.Y. ise ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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