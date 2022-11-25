Kamu kurumları, Erdoğan'ın memleketi Rize'de CHP'li tek belediyeye karşı birleşti!
Fındıklı’da kaymakamlığın ve kamu kurumlarının belediyeyi zor durumda bırakma ve çalıştırmama girişimleri yurttaşların tepkisine neden oluyor. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu konuyu TBMM gündemine taşıyarak, “Muhalefet belediyesine zorluk çıkarmak uğruna şehit mezarının bulunduğu 150-200 yıllık mezarlık için para istenmesi insanlık dışıdır!” dedi.
Rize'nin Fındıklı Belediyesi, CHP’ye geçtiği günden beri kamu kurumları tarafından çalıştırılmamak için akılalmaz yollara başvuruluyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kira istenen mezarlık, şehitlik ve cami için mahkeme, belediyenin 528 bin lira ödemesine hükmetti.
Belediyenin bir proje için talep ettiği bina valilik ve kaymakamlık tarafından yıllardır tahsis edilmezken, belediyeye ait olan ve müftülüğün kullandığı bina tahsis süresi dolmasına rağmen iade edilmiyor. Belediyenin elinde olan kamu binaları ise tahsis süresi dolmadan tek tek geri alındı. Yaşananlar bunun da bitmiyor. Belediyenin yenileyip kullanıma açtığı umumi tuvalet için de kaymakamlık tarafından mahkeme kanalıyla yıkım kararı çıkarıldı. Yaşananlara isyan eden CHP’li başkan Ercüment Şahin Çervatoğlu "Bırakın, biz halkımıza hizmet edeceğiz, huzurumuzu bozmayın” dedi.
ŞEHİTLİK VE MEZARLIK İÇİN KİRA İSTEDİLER
İlk olarak Fındıklı'nın sınırları içerisinde bulunan Gavra Camii, yüzlerce mezarın mahalle mezarlığı, vatandaşların kendi imkanlarıyla açtığı ve uzun yıllardır kullandıkları patika yol ile 2016 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, teröristlerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Emrah Aytemiz’in mezarı için Vakıflar Genel Müdürlüğü, ecrimisil (kira) ve kamulaştırma bedeli istedi.
SEÇİME KADAR İŞLEM YAPILMADI
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2016 yılında AKP döneminde talep ettiği bedelleri tahsil etmek için dava açmış ancak 31 Mart seçimlerinde yönetimin CHP'ye geçinceye kadar herhangi bir işlem yapmamıştı.
Seçimlerin ardından yeniden harekete geçen Vakıflar Genel Müdürlüğü, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü aracılığıyla 17 Aralık 2020'de yeniden mahkemeye başvurarak Fındıklı Belediyesi'nden ecrimisil ve kamulaştırma bedeli istedi.
MAHKEMEDEN 528 BİN LİRALIK KİRA BEDELİ ÖDEME KARARI
Rize Pazar Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında söz konusu parsellerle ilgili belediye aleyhine karar verildi. Davanın 10 Kasım'da görülen duruşmasında tarafların taleplerini değerlendiren mahkeme Fındıklı Belediyesi'nin yasal faiziyle birlikte toplamda 528.784,44 lira ödemesine hükmetti.
MECLİS KARARI KAYMAKAMLIK ELİYLE ENGELLENDİ
12 bin nüfuslu belediyenin yaşadıkları bununla da bitmiyor. Seçimlerin ardından harekete geçen valilik ve kaymakamlık AKP yönetimi döneminde belediye tahsis edilen kamuya ait yerleri tahsis süreleri dolmadan sözleşmeleri iptal ederek geri almaya başladı.
Belediye tarafından hayata geçirilmek istenen Gündüz Çocuk Konuk Evi ve Çocuk Hakları Merkezi için Milli Eğitim müdürlüğü, valilik ve kaymakamlıktan istenen yer ilçede birçok boş okul ve bina olmasına yıllardır bir türlü tahsis edilmedi.
Bununla da kalmadı, merkeze verilmek istenen Süreyya-Osman Şişmanoğlu ismine belediye meclisinden alınan karara rağmen kaymakamlık itirazıyla engel olundu.
MÜFTÜLÜĞE TAHSİS EDİLEN BELEDİYE BİNASI İADE EDİLMEDİ
Fındıklı Belediyesi'nin AK Parti yönetiminde olduğu dönemde belediyenin mülkiyetinde olan bir bina ise ilçe müftülüğüne 5 yıllığına tahsis edildi. Tahsis süresinin dolmasına yakın müftülükle görüşme gerçekleştiren belediye yönetimi Gündüz Çocuk Konuk Evi ve Çocuk Hakları Merkezi'ni buraya taşımak üzere binanın boşaltılmasını istedi.
Belediye, buna karşılık müftülüğe yer gösterme dahil birçok yardımda bulunma sözü vererek mutabakata vardı. Ancak 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle tahsis süresi bitmesine rağmen müftülük binayı boşaltmaktan vazgeçti.
YENİLENEN UMUMİ TUVALETE YIKIM KARARI
Belediyeye yapılan zulüm bununla da bitmiyor. İlçe halkının kullanımında olan ve oldukça eski olan umumi tuvalet belediye tarafından yıkılarak yerine modern bir tuvalet yapıldı. Ancak kaymakamlık yapılan tuvaletin yapıldığı arsanın Milli Emlak’a ait olduğu ve yapının kaçak olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurarak yıkım kararı çıkardı.
BELEDİYE BAŞKANI İSYAN ETTİ: FINDIKLININ HUZURUNU BOZMAYIN
Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, mahkemenin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne 528.784,44 lira ödemesine hükmetmesinin ardından yaşadıklarına isyan etti. “Rizelilere mubah olan bize günah mı?" diye soran Başkan Çervatoğlu, "Bırakın, biz halkımıza hizmet edeceğiz. Biz halkımızla; hacısı, hocası, sağcısı, solcusu, biz hep birlikteyiz. Hiçbirimizi birbirimizden ayrıştırmıyoruz. Bırakın, Fındıklı mutlu ve huzurlu bir şekildeyken huzurumuzu bozmayın” diye konuştu.
Mahkeme kararına değinen Çervatoğlu, “Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olduğu iddiası ile açılan davada, 150 yıllık mezarlık alanı ve 100 yıllık köy yolunun, Fındıklı Belediyesi’nce 550 bin TL kamulaştırma bedelinin Vakıflar’a ödenmesi kararı çıkmıştır. Bu, akılalmaz bir karardır. Kanunda ‘Beş yıl geriye dönük’ diyor, aslında 150 yıllık almak istiyorlar ancak yasa izin vermiyor. O mezarlıkta yatan dedelerimizin ve ninelerimizin kemikleri sızlıyor" dedi.
CHP'Lİ BEKAROĞLU KONUYU MECLİS'E TAŞIDI
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu Fındıklı Belediyesi'ne yaşatılanları TBMM gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi sunan Bekaroğlu, Fındıklı Belediyesi'ni CHP’ye geçtiği günden beri çalıştırmamak için akılalmaz yollara başvurulduğunu belirtti.
Bekaroğlu, Bakan Soylu’dan şu sorularına cevap istedi:
- Fındıklı’nın tek umumi tuvaletinin Kaymakamlık tarafından yıkılmak istenmesinin nedeni nedir?Arsanın Milli Emlak’a ait olduğu ve yıllardır kullanılan tuvaletin yıkılması gerektiği, belediye muhalefete geçince, yenilenip temiz hale getirilince mi Kaymakamlığın aklına gelmiştir?
- Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 150 yıllık mezarlık ve şehit mezarlığı ile köy yolu için belediyeden ecrimisil ve kamulaştırma bedeli talep etmesi, siyasi iktidara bağlı kamu kurumlarının muhalefet belediyelerine karşı olumsuz tutum, zorluk çıkarma ve hizmetten alıkoyma çabası olarak algılanmaktadır. Bu olumsuz algıyı düzeltmek için neler yapacaksınız?
- Yüzyıllardır mezarlık olan bir yer için ecrimisil ve kamulaştırma bedeli istemek, belediye el değiştirince mi ihtiyaç haline gelmiştir? Şehit mezarından para istenmesini nasıl açıklıyorsunuz?
- Fındıklı Belediyesi'ne ait olan ve 5 yıl boyunca müftülüğe tahsis edilen binanın tahsis süresi dolmasına karşın Kaymakamlığa bağlı ilçe müftülüğünce tahliye edilmemesinin nedeni nedir? İlçede daha uygun ve boş durumda binalar bulunmasına rağmen, kurs neden ısrarla belediyeye ait tahsis süresi dolmuş olan binada sürdürülmek istenmektedir?
- İnançlarla ilgili böyle hassas bir konunun siyaset malzemesi haline getirilmesinin Kaymakamlık tarafından önlenmemesinin nedeni nedir?
- Sorun Kaymakamlık ve Valilikçe niçin sükûnet içerisinde çözüme kavuşturulmamaktadır? Halkı karşı karşıya getirebilecek tehlikeli provokasyon girişimleri niçin önlenmemektedir?
- Yasaları uygulamayarak görevlerini ihmal eden ve ayrıca halkı kin ve düşmanlığa tahrik mahiyetindeki provokatif girişimleri önlemeyen Fındıklı Kaymakamı ve Rize Valisi hakkında gerekli inceleme ve soruşturmayı başlatacak mısınız?
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