TFF 1. Lig'de Sakaryaspor ile Çaykur Rizespor yenişemedi

TFF 1. Lig'de Sakaryaspor, kendi sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
14 Kasım 2022 Pazartesi, 22:21
TFF 1. Lig'de Sakaryaspor ile Çaykur Rizespor yenişemedi
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TFF 1. Lig'in 13. haftasında Sakaryaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 bitti.

Sakaryaspor, 45. dakikada Michal Nalepa'nın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Çaykur Rizespor, bu gole 64. dakikada Yannick Bolasie'nin penaltısıyla karşılık verdi ve maç 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Sakaryaspor 16, Çaykur Rizespor 19 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Sakaryaspor, sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor, Boluspor'u sahasında konuk edecek.


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