TFF 1. Lig'de Sakaryaspor ile Çaykur Rizespor yenişemedi
TFF 1. Lig'de Sakaryaspor, kendi sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'in 13. haftasında Sakaryaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 bitti.
Sakaryaspor, 45. dakikada Michal Nalepa'nın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Çaykur Rizespor, bu gole 64. dakikada Yannick Bolasie'nin penaltısıyla karşılık verdi ve maç 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor 16, Çaykur Rizespor 19 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Sakaryaspor, sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor, Boluspor'u sahasında konuk edecek.
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