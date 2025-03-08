Rize'de 'heyelan' paniği: 6 ev zarar gördü, 4 ev tahliye edildi!

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelanda köy yolu, ulaşıma kapandı. Bölgedeki 6 ev çamurdan zarar görürken, 4 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Rize'de 'heyelan' paniği: 6 ev zarar gördü, 4 ev tahliye edildi!
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DHA
Yayınlanma: 08.03.2025 - 15:48

İlçeye bağlı Aşağı Durak köyünde yamaçta biriken kar kütlesinin erimesi sonucu gece saatlerinde heyelan meydana geldi.

Dik ve eğimli araziden akan toprak ve irili ufaklı kaya parçaları, köy yoluna aktı.

Toprak kütlesi ile çamur, yolun altında yer alan 6 eve zarar verirken; köy yolunu ulaşıma kapattı. İhbarla adrese jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, heyelanlı bölgedeki 4 evi tedbir amaçlı tahliye etti.

TEMİZLEME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile heyelan temizleme çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.


Etiketler: #Rize #Heyelan

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