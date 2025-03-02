Çaykur Rizespor, Alanyaspor'u 3 golle geçti!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Çaykur Rizespor, konuk ettiği Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Çaykur Rizespor, Alanyaspor'u 3 golle geçti!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.03.2025 - 15:35

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Çaykur Rizespor, Alanyaspor'u konuk etti.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanana karşılaşmada Rizespor'un ilk golünü 46. dakikada Rachid Ghezzal kaydetti.

Alanyaspor'da Andraz Sporar, 65. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi.

71'i gösterirken Rizespor'da Ali Sowe, takımının 2. golünü kaydetti ve ev sahibi yeniden öne geçti. 

Dakikalar, 85. gösterirken Ibrahim Olawoyin, Rizespor'un 3. golünü attı ve skoru belirledi. 

Öte yandan 75. dakikada sarı kart gören Attila Mocsi, gelecek hafta cezalı duruma düştü.

Bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini alan Rizespor, 33 puana ulaştı ve 8. sıraya yerleşti. 

31 puanda kalan Alanyaspor ise 11. sırada konumlandı. 

Süper Lig'de bir sonraki hafta Çaykur Rizespor, Antalyaspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak. 


Etiketler: #çaykur rizespor #Alanyaspor #Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

5 gollü nefes kesen maç: Rizespor'dan Samsunspor karşısında muhteşem geri dönüş!

5 gollü nefes kesen maç: Rizespor'dan Samsunspor karşısında muhteşem geri dönüş!
Spor yazarları Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı: 'Osimhen olmasa ne yapacaktın?'

Spor yazarları Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı: 'Osimhen olmasa ne yapacaktın?'
Galatasaray Osimhen ile güldü!: Rizespor 1-2 Galatasaray

Galatasaray Osimhen ile güldü!: Rizespor 1-2 Galatasaray
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler