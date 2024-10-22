Rize'de heyelan riski... 13 ev tahliye edildi

Yayınlanma: 22.10.2024 - 16:49

Güncelleme: 22.10.2024 - 16:49

İl genelinde sağanağın ardından çok sayıda ufak çaplı heyelan meydana geldi. Çayeli ilçesinin Büyükköy beldesine bağlı Derecik köyünde meydana gelen toprak kayması sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Kapanan köy yolunun ulaşılma açılması için DSİ, Rize İl Özel İdaresi ve Büyükköy Belediyesi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Rize Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun yağışlar sonucunda meydana gelen heyelan olayları nedeniyle 15 vatandaşımız tahliye edilirken, olası afet risklerine karşı 13 konutun nakline karar verildi. İlimizde devam eden yağışlardan dolayı toprağın suya doygun olması heyelan riskini arttırmaktadır. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olması önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.