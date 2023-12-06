Rize'de ilginç olay: AVM'deki süslemeler 'haç işaretine' benzetildiği için kaldırıldı

Rize'de bulunan bir alışveriş merkezinin yeni yıl nedeniyle dış cephesine yaptırdığı hediye paketi görünümlü ışıklandırma bazı yurttaşların tepkisini çekti. Yurttaşlar tarafından haç işaretine benzetilen ışıklandırma tepkilerin ardından kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2023 - 23:18
Rize'de ilginç olay: AVM'deki süslemeler 'haç işaretine' benzetildiği için kaldırıldı
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Rize’de kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezi, yılbaşı sebebiyle AVM binasına ışıklarla süsleme yaptı.

Hediye paketi şekliden yapılan süsleme, vatandaşlar tarafından Hristiyanların kutsal sembollerinden haç işaretini andırdığı için tepki çekti.

AVM yönetimi, gelen tepkiler sonrasında binadaki süslemeleri indirmeye karar verdi.

HAÇ İŞARETİNE BENZETİLDİ

Dış cepheye hediye paketi şeklinde yapılan ışıklandırma vatandaşların tepkisini çekti. Birçok kişi, Hristiyanların dini sembolü olan haç işaretini anımsattığını öne sürdü.

TEPKİLER SONRASI KALDIRILDI

Vatandaşlar, ışıklandırmanın dini hassasiyetleri rencide ettiğini belirterek alışveriş merkezi yönetimini eleştirdi. Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince AVM yönetimi, süslemeyi kaldırdı.



AVM

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