Rize'de ilginç olay: AVM'deki süslemeler 'haç işaretine' benzetildiği için kaldırıldı
Rize'de bulunan bir alışveriş merkezinin yeni yıl nedeniyle dış cephesine yaptırdığı hediye paketi görünümlü ışıklandırma bazı yurttaşların tepkisini çekti. Yurttaşlar tarafından haç işaretine benzetilen ışıklandırma tepkilerin ardından kaldırıldı.
Rize’de kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezi,
yılbaşı sebebiyle AVM binasına ışıklarla süsleme yaptı.
Hediye paketi şekliden yapılan süsleme, vatandaşlar tarafından Hristiyanların kutsal sembollerinden haç işaretini andırdığı için tepki çekti.
AVM yönetimi, gelen tepkiler sonrasında binadaki süslemeleri
indirmeye karar verdi.
HAÇ İŞARETİNE BENZETİLDİ
Dış cepheye hediye paketi şeklinde yapılan ışıklandırma
vatandaşların tepkisini çekti. Birçok kişi, Hristiyanların dini sembolü olan
haç işaretini anımsattığını öne sürdü.
TEPKİLER SONRASI KALDIRILDI
Vatandaşlar, ışıklandırmanın dini hassasiyetleri rencide
ettiğini belirterek alışveriş merkezi yönetimini eleştirdi. Tepkilerin ardı
arkası kesilmeyince AVM yönetimi, süslemeyi kaldırdı.
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