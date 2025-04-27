Rize’de kış uykusundan uyanan ayılar 30 eve zarar verdi

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek aramak için indikleri Amlakit ve Palovit yaylalarında 30 eve zarar verdi.

Rize’de kış uykusundan uyanan ayılar 30 eve zarar verdi
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DHA
Yayınlanma: 27.04.2025 - 16:03

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Amlakit ve Palovit yaylalarında kış uykusunda uyanan ayılar 30 eve zarar verdi.

Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde ağır kış şartları sonrası kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulabilmek için Amlakit ve Palovit yaylalarına indi.

Yayladaki 30 eve giren ayılar, pençe ve dişleri ile kapı, pencere ve çatıları tahrip etti. Ayılar girdikleri evin içerideki eşyaları dağıtarak parçaladı. Yayladaki evlerine ulaşan köylüler, hasarı cep telefonlarıyla görüntüledi.


Etiketler: #Rize #Ayı

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