İngiliz turist, Nemrut'ta ayıların saldırısına uğradı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü kenarında kamp yapan İngiliz turist Christopher Lomas Adams (37), ayıların saldırısına uğradı. Çadırı zarar gören turist, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

İngiliz turist, Nemrut'ta ayıların saldırısına uğradı
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DHA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 10:12

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi çerçevesinde 'Mükemmeliyet Ödülü' bulunan ve elle beslenen ayıları ile de sıkça gündeme gelen Nemrut Krater Gölü'nde, motosikletiyle geldiği 2 bin 250 rakımlı krater gölü yakınlarında kamp kuran İngiliz turist Christopher Lomas Adams, ayıların saldırısına uğradı.

YARDIM İSTEDİ

Ayıların çadırına saldırıp, zarar vermesi ile paniğe kapılan Adams, 112 Acil Çağrı Merkezi arayarak yardım istedi.

Bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gerekli kontrolleri yaparken, yara almadan kurtulan Adams motosikletiyle bölgeden ayrıldı.


Etiketler: #112 Acil #bitlis

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