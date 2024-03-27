Rize'de kuvvetli fırtına... Yetkililer uyarılarda bulundu

Karadeniz’de etkili olan şiddetli rüzgarın sebep olduğu dalgalar Rize'nin Pazar ilçesi sahilinde kayalıkları ve dalga kıranları aşarak hasara yol açtı.

İHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 13:02
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Karadeniz açıklarında dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar dev dalgalara neden oldu.

Rize'nin Pazar ilçesinde karaya vuran dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'na kadar ulaştı.

DALGALAR 3 METREYİ AŞTI

Dalga kıranları aşarak zaman zaman boyu 3 metreyi de aşan dalgalar sahil bandında insanların yürüyüş güzergâhını molozlarla doldu.

Trafik polisleri Karadeniz Sahil Yolu'nda seyreden araç sahiplerine uyarılarda bulundu.


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