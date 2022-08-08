Rize'de şehir merkezinde yavru ayı paniği
Rize'de, şehir merkezine inen yavru ayı, cep telefonuyla görüntülendi.
Rize'de gece saatlerinde mahalleye inen yavru ayı, Azize Kaya tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde yolda koşturan ayının, ardından ara sokağa girerek gözden kaybolduğu görüldü. Azize Kaya, ayıyı balkonda otururken gördüğünü belirterek, "Aşağıya baktığımızda ayıyı gördük. Sağa sola dolanıyordu sonra yukarıya doğru çıkıp gitti, gözden kayboldu. Belki 'birilerine zarar verir' diye korktuk; yetkililere haber verdik. Görünce endişelendik, parmaklıkları zorladı, üzerinden atladı. Biz de yarım saat önce eve gelmiştik. Tedirgin olduk" dedi.
"BİR ZARARINI GÖRMEDİK"
Sultan Kolcu da "Hayvanlar sonuçta aç kalmış, yiyecek arıyorlar. Şehre inmesi tabii ki insanı ister istemez tedirgin ediyor. İyidere merkezde görüldü Rize merkezde birkaç noktada görüldü. Yavru ayı, bir zararını da görmedik, belki de yolunu kaybetmiştir" diye konuştu.
Salih Çiftçi ise "Yolunu kaybeden ayılar ister istemez şehir merkezlerine iniyorlar, ama kimseye zararları yok. Hemen mahallemizin yukarısına da akşam gelmiş. Tenha bir zamanda gezmiş gitmiş" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Küçükçekmece'de dehşet... İnternetten tanıştığı kızla se
- 'Bu böyle kalmaz, devam edemez...'
- Yer: Esenyurt... İşyerine kurşun yağdırdılar: 4 yaralı
- Sertab Erener konserine telif baskını
- Beşiktaş'ta korkutan yangın!
- Eyüpsultan'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
- Eşiyle tartıştı, bıçakla kendini 'balkona' kilitledi
- Yanlışlıkla gaza basan sürücü 2’inci kattan düştü
- Ulucak Höyüğü'nde bulundu: Tam 7 bin 800 yıllık...
- Balıklı Rum Hastanesi ne zaman normale dönecek?
En Çok Okunan Haberler
-
- Spotify hakkında soruşturma başlatıldı!
- Şimşek'ten açıklama geldi
- Soylu'nun Çelebi'ye söylediği sözler gündemde!
- Bakan Yanık'tan Suriyeliler açıklaması
- CHP'den Mehmet Ali Çelebi tepkisi!
- 'Birileri açığa çıkmaması için çırpınıyormuş...'
- Enginyurt'un koruması hakkında yeni gelişme
- 'Promosyon’ tartışmasında yeni adım
- Kadro kıyağı haberine erişim engeli
- Justin Bieber Şemdinlili Sofi Ömer'i paylaştı