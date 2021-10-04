Rize’de şiddetli yağış heyelanlara neden oldu

04 Ekim 2021 Pazartesi, 11:33

İl merkezinde şiddetli sağanak nedeniyle zaman zaman göllenmeler oluşurken, Karadeniz Sahil Yolu’nda da su birikintileri oluştu. Güneysu ilçesine bağlı Kıbledağı Köyü’nde ise şiddetli yağış nedeniyle Resul Köse’ye ait çay bahçesinde toprak kayması meydana geldi. Heyelan anı ise cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Yağışların Çarşamba gününe kadar devam etmesi beklenirken, yetkililer sel ve heyelanlara karşı önlem alınması konusunda uyarılarda bulundu.

