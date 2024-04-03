Rize’de teleferik kazası... 30 metre yükseklikten düştüler!
Rize’de teleferikle karşıya geçerken 30 metre yükseklikten çay bahçesine düşen Fatma U. ile Ayşe U., yaralandı. Ekiplerin kurtardığı kadınlar, hastanede tedavi altına alındı.
Rize'de Dağınıksu Mahallesi'nde öğle saatlerinde tarımla uğraşan Ayşe U. (68) ile Fatma U. (66), yolun karşısına geçmek için yamaç arazide kurulu olan teleferiği bildi. Ancak bir süre sonra rüzgarın etkisi ile sallanan teleferikte dengesini kaybeden 2 kadın, yaklaşık 30 metre yükseklikten çay bahçesine düştü.
Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin patika yoldan ulaştığı yaralılar, sedyelerle kara yoluna taşındı.
Burada ambulansa konulan yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
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