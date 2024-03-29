1 yaşındaki çocuk 3. katın balkonundan düştü!
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde oturdukları apartmanın 3’üncü katındaki balkondan toprak zemine düşen 1 yaşındaki B.T. ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Güney Mahallesi Preveze Sokak’ta meydana geldi. B.T. isimli erkek çocuk, oturdukları apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonundan toprak zemine düştü.
Durumu gören ailenin ihbarı üzerine adrese 112 Acil ve polis ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi yapılan B.T., kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Çocuk Bölümü'nde tedaviye alındı.
BT.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
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