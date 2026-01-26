Rizeli Demokrat Kadınlar Platformu'nun kuruluş yıl dönümü: 'Laik Cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz'

Rizeli Demokrat Kadınlar Platformu (RİDEKAP) İstanbul’da yaşayan Rizeli kadınlar tarafından geçen yıl kuruldu.

Kadınlar platformu, ülkenin geleceğinden endişe duyduklarını dile getirirek kurarken Cumhuriyet, platformun kuruluşunun birinci yıl dönümünde Platformun başkanı Dilek Karafazlı ile konuştu.

Karafazlı, "Bizler ülke sorunlarını dert edinen Rizeli kadınlar olarak siyasi bir birlikteliği kurma kararı alırken elbette içinde bulunduğumuz koşullarda sesimizi yükseltmek zorunda olduğumuzu biliyorduk. Yola çıkarken öncelikli tespitimiz toplumsal yozlaşma ve çürüme olmuştu. Anadolumuzun kendine has değerleri vardır ve bu değerlerin giderek yozlaştığını gördük" diye konuştu.

"Laik Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar tehlike altında olunca, Cumhuriyet’in kurumlarının içi boşaltılarak büyük bir kurum kırıcılık yükselince, otoriter rejim derinleşince, ülkemiz bölünme tehlikesine girince ve Atamızın ismi silinmeye çalışılınca sadece biz değil hiç kimsenin sessiz kalmaması gerekirdi" diyen Karafazlı, "Umutsuzluğa yer yok dedik ve Cumhuriyetimize, değerlerimize, Atamıza, toprağımıza sahip çıkan bir basın açıklaması ile geçen yıl bu zamanlar bir deklarasyon yayınladık. Çok ilgi gördü" ifadelerini kullandı.

UMUTSUZLUĞA YER YOK

Ülkedeki sorunlara değinen Karafazlı, "Kadın cinayetleri, suça sürüklenmiş çocuklar, tecavüzler, ekonomik buhran, onuru ve gururu kırılan emekliler, yaşlılarımız, gençlerimiz vb. Eğitim sistemimiz ayrı, sağlık sistemi ayrı, hukuk sistemi ayrı. Sorunlar giderek derinleşiyor. Bu durum karşısında kimsenin susma lüksü yok. Bu nedenle mücadelemiz giderek daha çok artacaktır" dedi.

"Dün kurulduğumuzda endişeliydik ancak bugün düne göre daha da endişeliyiz." diyen Karafazlı, buna karşın umutsuz olmadıklarını dile getirdi. Karafazlı, "Atamızın ve arkadaşlarının ve dönemin insanlarının koşulları bizimkilerden daha iyi değildi. Hatta çok daha zordu. Bunun sıklıkla hatırlanmasını isteriz. Bu nedenle umutsuz olmadığımızı vurguladık. Mayamız sağlam, bilincimiz yüksek" diye konuştu.

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Gezi Davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın tahliye edilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Karafazlı, "Yürürlükteki Kanunlarımıza, AYM ve AİHM kararlarına göre tutukluluk istisnai olmalıdır. Özellikle hasta ve özel tedavi görmesi gereken insanlarımız açısından önemlidir. Rizemizin evladı Murat Çalık’ın tutuksuz yargılanmasını ve ağır MS hastası Tayfun Kahraman’ın serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunmaktayız. Bu ülke hepimizin adalete hepimizin ihtiyacı var bunu unutmayın" dedi.

Rizeli Demokrat Kadınlar Platformu dün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Üsküdar'da bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe Üsküdar Belediyesi Başkanı Sinem Dedetaş da katıldı.