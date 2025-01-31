Roblox ile Discord açılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kapatılan sosyal medya platformları Roblox ve Discord'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Roblox ile Discord açılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan açıkladı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2025 - 12:17

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında yaptığı açıklamalarda sosyal medyadaki yaş sınırlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, kapatılan sosyal medya platformlarına yönelik "Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa zararlarını çıkarsınlar faydalılarıyla biz devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek" dedi.

Uraloğlu, şunları söyledi: 

"Onlar tam sosyal medya platformu değil. Bir çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleyelim değil ama daha çok sosyal medya kullanımı noktasında olacak. Yani orada bir kere çocuklar bir hesap açamayacaklar. Mesela bazı ülkelerde anne baba izni isteniyor, biz onu çok düşünmüyoruz.16 yaşın altındaki çocuklarımız sosyal medyaya girmesin istiyoruz. Oyun platformunun Türkiye’de temsilcisi yoktu, bizim onlara mahkeme kararlarıyla yaptığımız yaptırım sonucu bizle iletişime geçtiler. Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa zararlarını çıkarsınlar faydalılarıyla biz devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek."


Etiketler: #roblox #Discord #Abdülkadir Uraloğlu

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