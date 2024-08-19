Roblox 'RTE: Vergiden kaçış' oyununu kaldırdı

Yayınlanma: 19.08.2024 - 18:25

Güncelleme: 19.08.2024 - 18:25

Free Web Turkey'den Ali Safa Korkut'un haberine göre, "Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırdığı" iddiasıyla 7 Ağustos’ta erişim engeli getirilen ve hâlâ engeli kaldırılmayan Roblox, platformdaki oyunlar için harekete geçti.

Roblox yönetimi, bu oyunlardan biri olan ve bu güne dek bir milyon 100 bin kullanıcı tarafından oynanan “RTE: Vergiden Kaçış”ı inceleme altına aldı ve yayımdan kaldırıldı.

Platform, söz konusu oyunun "politikacılar hakkında” olduğu ve yurttaşları “vergi kaçakçılığına teşvik ettiği” gerekçesiyle topluluk kurallarını ihlal ettiğini belirtti.

Birden fazla karakterin bulunduğu oyunda kullanıcıların “saray vergisi”, “nefes alma vergisi”, “yürüme vergisi”, “makam aracı vergisi”, “yaşama vergisi” ve “motorlu taşıtlar vergisi” adlı karakterlerden kaçması amaçlanıyordu.

Üstelik oyuncuların peşindeki onlarca vergi, “Suriyeli” adlı karakterlere bulaşmıyordu.

Roblox yönetimi, oyunun geliştiricisi olan "banavergiver" isimli kullanıcının hesabını da askıya aldı

ATATÜRK’TEN KAÇMA OYUNU DA KALDIRILDI

Roblox, “RTE: Vergiden Kaçış” oyununun yanı sıra platformdaki oyunlardan “Atatürk’ten kaçış” isimli oyunu da yayımdan kaldırdı.

Oyunun geliştiricisi olan “sgtlego44478” kullanıcı adlı hesap da Roblox tarafından askıya alındı.