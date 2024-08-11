Yayınlanma: 11.08.2024 - 12:34

Güncelleme: 11.08.2024 - 12:34

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulamaya koyuldu. Peki, Roblox açıldı mı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox oyunu neden yasaklandı?

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, sosyal medya platformu Instagram'ın Türkiye'de erişim engeli getirilmesine ilişkin "Ümit ediyoruz ki kısa süre içerisinde iyi bir neticeyle bu süreç sonlanır. Altını çizmemiz gereken nokta, bu ülkede faaliyet gösteren sosyal medya mecraları yabancı firmalar olabilirler, kendilerinin has kuralları olabilir ama günün sonunda bu ülkenin kanunlarına uymak durumundalar." dedi.

Roblox erişim engelinin ne zaman sona ereceği bilinmiyor. Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

ROBLOX'A NEDEN ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ?

Roblox'a getirilen erişim engeli sonrası, milyonlarca kullanıcı Roblox'a neden erişim engeli getirildiğini merak ediyor. Konu hakkında X hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sebebin çocuk istismarı olduğunu söyledi. Bakan Tunç'un açıklaması şöyle;

"Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir. Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın üstün yararının gözetilmesi, onların korunması ve desteklenmesi herkesin görevidir. Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında gelmektedir. Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünen, sorumluluk makamında bulunan herkesin çocuklarımızı hedef alan bu tür durumlara karşı hassasiyetle yaklaşması, popülist ve sorumsuz söylemlerden uzak durması gerekir. Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.



