Gazeteci Rojda Altıntaş, X hesabından yaptığı paylaşım ile gözaltına alındığını duyurdu. Peki, Rojda Altıntaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Gazeteci Rojda Altıntaş neden gözaltına alındı?

ROJDA ALTINTAŞ KİMDİR?

Rojda Altıntaş, 28 Ekim 1996 tarihinde İstanbul'da doğdu. Altıntaş, kariyerine 2016 yılında Hürriyet gazetesinde staj yaparak başladı, ardından TV5 kanalında muhabir olarak görev aldı. Daha sonra tv100 ekranlarına geçen Rojda Altıntaş, burada da önemli haberlere imza attı. Ardından Demirören Haber Ajansı'nda görev aldı.

Serbest gazeteci olarak kariyerine devam eden Rojda Altıntaş, yayınladığı haberler ve hazırladığı içeriklerle dikkatleri üzerine çekiyor.

ROJDA ALTINTAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Altıntaş, "Gözaltına alınıyorum" diye yazdı.

Altıntaş daha sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"GBT kontrolü sırasında hakkımda yakalama kararı olduğunu söylediler. Aniden ifade için polis aracıyla götürüldüğüm için panik oldum. Yaptığım bir haberden dolayı ‘haberleşme gizliliğini ifşa etmek’ suçu iddiasıyla ifadeye götürüldüğümü sonrasında serbest kalacağımı belirttiler. Hangi haber olduğunu henüz bilmiyorum. Bilgi alınca paylaşacağım."