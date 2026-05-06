Rojin Kabaiş dosyasında kritik gelişme... Bakan Gürlek açıkladı: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek

Van’da 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolan ve 15 Ekim’de Tuşba Mollakasım mevkisinde cansız bedenine ulaşılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi olan Rojin'in ölümüyle ilgili adalet mücadelesini sürdüren baba Nizamettin Kabaiş, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bakanlıkta bir araya geldi.

TELEFON İNCELEMESİ İÇİN ÇİN HAMLESİ

Görüşmede, soruşturmanın en kilit noktalarından biri olan ve Rojin’in ölmeden önceki son izlerini barındırdığı düşünülen cep telefonu üzerindeki incelemelerin derinleştirildiği belirtildi.

Bakan Gürlek, teknik verilerin kurtarılması ve şifrelerin kırılması amacıyla daha önce İspanya’ya gönderilen telefonun, incelemelerin kapsamlı bir şekilde devam etmesi için bu kez Çin’e gönderileceğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2025’te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 15 Ekim 2025’te Van Gölü kenarında cansız bedeni bulunmuştu.

Soruşturma sürerken Kabaiş’in cep telefonundaki verilere ulaşmak için İspanyol yetkililerden destek alınacağı açıklanmış, cihaz İspanyol yetkililere teslim edilmişti.

Adli Tıp Kurumu (ATK) Biyolojik İhtisas Dairesi Merkezi’nin raporunda Kabaiş’in göğüs ve vajinasında iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edilmişti.

Tespit üzerine, Van başsavcılığı teknik ve tıbbi açıklama yapılması yönünde ek mütalaa talep etmişti. Van Barosu Kadın Hakları Merkezi, Kabaiş’in adli tiıpa intikali sürecinde cesede müdahale etmiş olabilecek 134 kişinin DNA örneğinin incelendiğini ve temas yoluyla bir bulaş tespit edilmediğini duyurmuştu. Böylece otopsideki bulaş ihtimali ortadan kalkmıştı.