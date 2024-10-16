Rojin Kabaiş'in cenazesi ailesine teslim edildi

Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

Rojin Kabaiş'in cenazesi ailesine teslim edildi
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AA
Yayınlanma: 16.10.2024 - 06:57

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve 27 Eylül'den itibaren bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in cesedi, Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulundu.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine Emniyet Müdürlüğü, AFAD, Jandarma, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Kabaiş'in cenazesi, ekiplerce olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için cenaze aracıyla Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kızını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Nizamettin Kabaiş ile akrabaları, Van Adli Tıp Kurumu önünde bekledikleri sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

DİYARBAKIR'A GÖTÜRÜLDÜ

Otopsi işleminin ardından ailesine teslim edilen Kabaiş'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır'a götürüldü.


Etiketler: #Rojin Kabaiş #Van #Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

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