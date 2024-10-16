Rojin Kabaiş'in ön otopsi sonucu belli oldu: Darp izine rastlandı mı?

Yayınlanma: 16.10.2024 - 14:19

Güncelleme: 16.10.2024 - 15:33

Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve dün cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ten alınan numuneler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DARP VE CEBİR İZİNE RASTLANMADI

Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi sınırındaki Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in Van Adli Tıp Kurumu'ndaki ön otopsi işlemlerinde darp ve cebir izine rastlanmadığı belirtildi.

CESETTE DEFORMASYON OLUŞTU

Kesici ve ateşli silahla yaralanmaya ya da kemik kırığına ilişkin bir bulgunun tespit edilmediği cesette, uzun süre suda kalmaya bağlı olarak deformasyonun yaşandığı bildirildi.

BULGULAR İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Boyun, diz ve kol bölümlerinde renk değişikliklerinin olduğu belirlenen Rojin Kabaiş'in cansız bedeninden alınan numunelerin, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.