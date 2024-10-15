Rojin'in cesedini kimin bulduğu ortaya çıktı

Yayınlanma: 15.10.2024 - 18:53

Güncelleme: 15.10.2024 - 18:53

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır’dan Van’a gelip 25 Eylül günü yurda yerleşmişti.

27 Eylül günü ise kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan ve turnikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülen Rojin’in kaybolmasından 18 gün sonra acı haber geldi. Aramaların 13’üncü gününde Van Gölü kıyısında başörtüsü bulunan Kabaiş’in cansız bedeninin ise bugün Mallakasım Mahallesi’ndeki bahçıvan arkadaşını ziyarete giden Mehmet Emin Ankay tarafından bulunduğu ortaya çıktı.

Saat 14.10 sıralarında bahçıvan arkadaşının bahçeyi sularken kendisinin de Van Gölü sahilinde bir karartı gördüğünü dile getiren Ankay, ne olduğunu merak ederek yaklaşınca ceset olduğunu fark ederek jandarmaya haber verdiğini söyledi. Ankay, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin kayıp Rojin’e ait olduğunun belirlendiğini ifade etti.