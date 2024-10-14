Rojin’in ailesi: Kızımız kaçırıldı

Yayınlanma: 14.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.10.2024 - 04:00

Daha önce sahilde cep telefonu ile kulaklığı bulunan Kabaiş’i arama çalışmaları hem gölde hem de kıyı bölgelerinde devam ediyor. Kabaiş’i arama çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı’ndan su altı kadavra arama köpeğinin de bugün itibarıyla kullanılacağı belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarına destek amaçlı Jandarma Genel Komutanlığı’ndan ayrıca özel bir ekibin de geleceği bildirildi.

‘YAŞADIĞINA INANIYORUZ’

Rojin’in ailesi, kaybolduğu günden bu yana yaşadıkları zorlu süreci Cumhuriyet ile paylaşarak, “Biz acılı bir aileyiz. Yanlış yorumlar yapılıyor, acımıza saygı duyulmasını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı. Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş, umutlarını kaybetmediklerini ve Rojin’in hâlâ hayatta olduğuna inandıklarını dile getirdi. “Rojin’in suda olmadığı gerekçesiyle bir yerde tutulduğunu düşünüyoruz ve hayatta olduğuna inanıyoruz” diyen aile, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

