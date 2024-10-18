Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 80 pişmiş topraktan figür, 51 pişmiş topraktan testi, 21 bronz iğne, 7 taş yüzük, 10 bileklik, 8 cam testi, 3 balta ucu, 2 hac, 70 çeşitli tarihi obje ile 73 sikke ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
Etiketler: #Samsun #tarihi eser kaçakçılığı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı hayatını kaybetti!
- Yenidoğan çetesinin çalıştığı özel hastaneler ifşa oldu
- Yolcu otobüsü devrildi!
- Üç harfli market zincirinde sağlık skandalı!
- İşte 'Yenidoğan çetesi' liderinin ilk ifadesi!
- HÜDA PAR'lı Ramanlı'nın sözleri stüdyoyu karıştırdı
- Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları paylaşıldı
- En 'güvenilmez' kurumlar belli oldu!
- Bakanlık hastalarla doktorları karşı karşıya getirdi
- 'Yenidoğan' skandalına karışan kişiler ifşa oldu