Tarihi eserleri satamadan yakalandılar

Yayınlanma: 18.10.2024 - 13:26

Güncelleme: 18.10.2024 - 13:26

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda elinde bulunan tarihi eserleri satmak amacıyla gelen S.T. ve H.B. isimli şüphelilerin üzerinde ve aracında yapılan adli aramalarda 19 adet bronz sikke, 6 adet gümüş sikke, 1 adet gümüş yüzük, 10 adet bronz obje olmak üzere toplamda 36 adet Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli süreç devam ederken, tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemelerin Müze Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.