Romanlardan Erdoğan'a zam tepkisi: 'Halk at arabasına mı binsin!'

03 Haziran 2022 Cuma, 15:17

Roman yurttaşların kurduğu Güzel Parti’nin Genel Başkanı Hüseyin Akbulut yaptığı açıklama ile zam yağmuruna tepki gösterdi. Güzel, benzin ve motorine yönelik zamları kastederek ‘Halk at arabasına mı binsin’ çıkışında bulundu.

Açıklama şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın alkole ve tütüne yapılan zamlardan dolayı halkın tütünü ve içkiyi bıraktığını belirtiyor. Doğru, halk yoksulluktan belki alamıyor fakat tütüne ve içkiye gelen zamlardan dolayı özellikle gençlerin uyuşturucuya yöneldiğini, met, kokain ve eroin kullandıklarını ve uyuşturucunun yüzde 1200 kat arttığının araştırmasını yapmıştır Sayın Cumhurbaşkanımız. Gençlerimiz yağmurdan kaçarken doluya tutuluyor.

Sahte içki yapımı çok artmıştır. Sahte içki içenler hayatlarını kaybediyorlar. Kaçak sigara satışı ülkemizde her köşe başında satılmaktadır. Sahte içkilerden ve kaçak sigaralardan vergi alınamamaktadır.

Ayrıca mazota gelen zamlardan dolayı halk at arabası mı kullansın? Yiyeceklere gelen zamlardan dolayı halk yemek yemekten de mi vazgeçsin? Et ve Balık Kurumu'nda, et kuyrukları oluşmasının durumunu 'ete zam yaptık' diye açıklayan Sayın Bakan, bütün kasaplarda eti ucuzlatarak kuyruk oluşumunu önleyemez miydi? Mazota gelen zamlardan dolayı anne babalar başka şehirlerde oturan torunlarını görmeye gidemiyor. Şehirlerarası otobüs fiyatları 2 katına çıkmıştır.

ASKIYA EKMEK BIRAKAN VATANDAŞ ASKIDAN EKMEK ALIR HALE GELMİŞTİR

Yapılan zamlara kılıf uydurmaktansa, halkın maaşlarına enflasyonu hissettikleri ölçüde zam yapmaları, halkın daha refah bir ülkede yaşayabilmesini sağlamaları gerekmez mi? Askıya ekmek veren vatandaşlar askıdan ekmek almaya muhtaç olmuşlardır."